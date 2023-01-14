росія влучила ракетою в житловий будинок в Дніпрі: під'їзд знесено повністю, врятовано 18 людей (оновлюється)

Росія продовжує ракетний обстріл містами України. Сьогодні, 14 січня, під час обстрілу Дніпра сталося влучення в житловий будинок.

Інформацію повідомили в телеграм-каналі заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці", - зазначив він.

Пізніше Тимошенко додав, що чудово знав цей будинок, бо проживав поруч.

В мережі показали відео з місця події, де видно палаючий будинок.

Масштаби руйнувань можна побачити ще з цього ракурсу і вони вражаючі.

В мережі також показали відео підлітків, які тікають під час вибухів у Дніпрі.

Станом на 16:20 відомо, що з-під завалів вдалося врятувати 15 осіб.

Як повідомили в офісі президента, наразі кількість загиблих встановлюється.

Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОДА, теж опублікував кадри з місця подій.

Він підкреслив, що серед постраждалих є діти. Троє поранених у важкому стані. Всі вони зараз у лікарні.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що завали будуть розбирати всю ніч

За його словами, у місті поганий зв'язок, цілий район повністю знеструмлений та відключений від систем життєзабезпечення.

За словами міського голови Бориса Філатова, район, по якому вдарила армія рф, повністю знеживлений. На деяких відео чутно, як під завалами будинку в Дніпрі кричать люди.

Станом на 17:14 стало відомо, що у лікарнях уже 18- поранених, двоє з них діти.

Пiд уламками зруйнованого будинку ще є люди. Сергій Крук повідомив, що пошуково-рятувальні роботи тривають. Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучено понад 80 осіб особового складу і більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що сьогодні росія знов влаштувала атаку по містах України. Зранку вибухи чули на Київщині, а потім у столиці.

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