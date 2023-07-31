У Кривому Розі Дніпропетровської області ворог потрапив у будівлю навчального закладу та у багатоповерхівку

Зранку 31 липня російські бойовики ракетами "Іскандер-М" атакували місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Ворог влучив в будівлю навчального закладу та у багатоповерхівку.

Число загиблих у Кривому Розі збільшилось до 6 осіб, постраждали 74 серед яких шестеро дітей, повідомив Сергій Лисак у своєму Телеграм-каналі. З 22 госпіталізованих – двоє важкі.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, рятувальники та оперативні служби продовжують розбирати завали, під якими можуть знаходитися люди.

Голова ОВА Лисак повідомив, що у більшості постраждалих рвані та різані рани, переломи та мінно-вибухові травми. "З пораненнями четверо дітей. Стан більшості людей – задовільний. Двоє важких", – зазначив він.

Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області зазначає, що унаслідок удару по будівлі навчального закладу сталося руйнування з 2 по 4 поверхи. Тут постраждало троє людей.

Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, серед загиблих жінка та її 10-річна донька.

Нагадаємо, у період з 18 по 24 липня російські бойовики випустили по Одеській області 75 ракет та 100 безпілотників. росія витратила на це понад 280 млн доларів.

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