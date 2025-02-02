Раніше доступний овоч в Україні значно подорожчав за тиждень: скільки просять за кілограм

В Україні різко зросли ціни на буряк. Вартість цього популярного овоча, який довгий час залишався одним із найдешевших у своєму сегменті, за тиждень підскочила на 25%. Однак таке здорожчання може виявитися тимчасовим.

Аналітики EastFruit повідомляють, що зростання цін на буряки виробники пов’язують із відчутним зменшенням їхньої пропозиції на ринку. Наразі продаж урожаю з необладнаних сховищ майже завершився, а кількість некондиційної продукції суттєво скоротилася. Це дало змогу аграріям підвищити вартість якісних овочів.

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Тому аграрні підприємства реалізують буряки за ціною 14-18 грн/кг, що в середньому на 24% більше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, і на 35% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Водночас учасники ринку вважають, що це подорожчання носить тимчасовий характер, оскільки фермери можуть почати масовий розпродаж запасів зі сховищ. Збільшення пропозиції, у свою чергу, може спричинити зниження вартості в цьому сегменті.

Яка вартість буряку в супермаркетах

Однак зазначені ціни стосуються лише постачальників. У супермаркетах буряки реалізують у середньому за 24,7 грн/кг, згідно з даними "Мінфін". Водночас моніторинг ринкових цін від OBOZ.UA показав, що у провідних торговельних мережах вартість цього овочу встановлена на такому рівні:

" Еко-маркет " – 19.39 грн/кг;

" – 19.39 грн/кг; " Фора " – 19,90 грн/кг;

" – 19,90 грн/кг; АТБ – 20,49 грн/кг;

– 20,49 грн/кг; Novus – 21,99 грн/кг;

– 21,99 грн/кг; Varus – 19,90 грн/кг.

– 19,90 грн/кг. Auchan – 19,90 грн/кг;

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на "борщовий набір" знову злетіли.

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