Розрахунки шокують: яка пенсія чекає на українців зі середньою зарплатою

В Україні громадянин із повним трудовим стажем і середнім рівнем зарплати може розраховувати на пенсію в розмірі 5269,9 грн. Для цього необхідно отримувати середню заробітну плату протягом 35 років або мати її в середньому протягом усього трудового життя.

Згідно з підрахунками видання OBOZ.UA, за наявності 40 років страхового стажу та отримання протягом усього трудового шляху середньої заробітної плати, пенсійна виплата у 2025 році складатиме 6022,8 грн. При цьому, зі збільшенням рівня зарплати розмір пенсії суттєво зростатиме.

До прикладу, якщо ваша заробітна плата була на 50% вищою за середню (наразі це 27 883 грн), то за наявності 35 років страхового стажу пенсія складатиме 7904,9 грн. Якщо ж при такому ж рівні доходу ви маєте 40 років стажу, тоді розмір щомісячної виплати може досягати 9034,2 грн.

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Загалом в Україні пенсійні виплати отримують 10 млн 331 тис. громадян. Із них близько 7,5 млн – це пенсіонери за віком, решта – отримувачі спеціальних пенсій, виплат у зв’язку з інвалідністю або втратою годувальника тощо. Найбільші суми призначаються суддям, які згідно із законом мають право на довічне грошове забезпечення. Їхня середня виплата перевищує 108 тис. грн на місяць.

Основні категорії пенсіонерів в Україні:

За віком – 7 490 320 осіб, середній розмір виплати становить 6085,74 грн;

По інвалідності – 1 574 456 осіб, середня пенсія – 5364,98 грн;

У зв’язку з втратою годувальника – 682 890 осіб, середній розмір виплати – 6493,20 грн;

За вислугу років – 525 134 осіб, середнє нарахування – 12 315,12 грн;

Отримувачі соціальних пенсій – 54 646 осіб, середня виплата – 2826,49 грн;

Судді, які перебувають на довічному забезпеченні – 3929 осіб, середня сума виплати – 108 321,63 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію отримуватиме українець, що має 20 років стажу.

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