Раз-два і готово: солоні помідори на зиму, які не треба консервувати

Якщо ви любите квашені помідори та плануєте вже починати готуватися до зими, варто звернути увагу на простий рецепт смачної закуски, яку легко готувати та не треба займатися марудним консервуванням.

Для цього рецепта найкраще підійдуть товстошкурі томати середнього розміру. Їх краще квасити цілими.

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Складники:

2,5 кг свіжих помідорів;

4-5 зубчиків часнику;

кріп з суцвіттям – 1 гілочка;

корінець або листок хрону;

листя з вишні та смородини – по 4-5 штук;

2 столові ложки солі з гіркою;

чайна ложка цукру.

Як готувати:

У чисту та стерилізовану банку на дно викладіть часник, кріп, хрін, листя вишні та смородини. Помийте помідори та накладіть у банку. Засипте сіль та залийте холодною водою. Закрийте банку капроновою кришкою й поставте у темне прохолодне місце.

Через добу закриту банку потрібно перевернути, аби сіль розтанула й рівномірно розподілилася у розсолі. Потім банки з помідорами треба перенести до погреба, де ви зберігаєте консервацію.

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