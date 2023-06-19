'Розлітається на друзки': тероборонівці потужно знищили БМП окупантів (відео)

Українські військові методично знищують ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 146-го батальйону Полтавської окремої бригади тероборони ліквідували бойову машину піхоти російських окупантів.

Для цього по БМП вдарили з артилерії. Відео опублікували на сторінці бригади у Facebook.

"Спочатку фіксуємо, як пристрілявшись, артилерія вдало вражає ворожу багатотонну БМП. Техніка розлітається на друзки!" – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Залужний показав, як воїни зі 128-ї бригади звільняли П'ятихатки від ворога (відео)

Зазначається, що після влучання відбулася детонація боєкомплекту. Техніку російським загарбникам відновити вже не вдасться.

На відео можна побачити, як снаряд влучає у БМП, через що військова машина буквально розлетілася. На наступних кадрах видно стовбур густого диму. Точний час та місце знищення російської БМП не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, на Запорізькому та Бердянському напрямках фронту українські бійці звільнили від російських бойовиків за два тижні вже 8 населених пунктів.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, підрозділи ОСУВ "Таврія" на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 кв. км.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!