Розмір пенсії у ваших руках: українцям розповіли, як збільшити свої виплати

Українці мають можливість самостійно підвищити розмір своєї майбутньої пенсії, працюючи офіційно та стежачи за сплатою єдиного соціального внеску. Чим вищий внесок і довший трудовий стаж, тим більшими будуть пенсійні виплати.

На це звертає увагу Міністерство соціальної політики. Офіційне працевлаштування гарантує, що роботодавець регулярно сплачує податки та соціальні внески за свого працівника.

Одним із головних джерел наповнення Пенсійного фонду України (ПФУ) є єдиний соціальний внесок (ЄСВ). За даними звіту ПФУ за дев’ять місяців 2024 року, понад 57 тисяч робочих місць було легалізовано, що принесло додаткові 97 мільйонів гривень до бюджету фонду.

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Ці кошти спрямовуються на виплати як нинішнім пенсіонерам, так і тим, хто лише починає свій трудовий шлях. Майбутній розмір вашої пенсії залежить від таких факторів:

Трудовий стаж : кожен рік офіційної роботи додає до загального стажу, який враховується під час розрахунку пенсії.

: кожен рік офіційної роботи додає до загального стажу, який враховується під час розрахунку пенсії. Розмір внесків: чим вища заробітна плата (а отже, й сплачений ЄСВ), тим більше коштів накопичується для вашої майбутньої пенсії.

Неофіційне працевлаштування позбавляє працівників багатьох прав і соціальних гарантій. Зокрема:

Втрата стажу : період роботи без офіційного оформлення не зараховується до трудового стажу, необхідного для отримання пенсії.

: період роботи без офіційного оформлення не зараховується до трудового стажу, необхідного для отримання пенсії. Мінімальні виплати : за недостатнього стажу працівник ризикує залишитися лише із соціальною допомогою, яка суттєво менша за мінімальну пенсію.

: за недостатнього стажу працівник ризикує залишитися лише із соціальною допомогою, яка суттєво менша за мінімальну пенсію. Відсутність соціального захисту: неофіційні працівники не мають права на оплату лікарняних, декретних відпусток або відпусток загалом.

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Кожен працівник, за якого сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), накопичує "пенсійні бали", які впливають на розмір його майбутньої пенсії. Чим більше таких балів у вас буде, тим вищими стануть пенсійні виплати. Наприклад:

Працівник із середньою заробітною платою, який регулярно сплачує ЄСВ, може розраховувати на пенсію, що перевищуватиме мінімальний рівень.

Якщо ж внески не сплачуються, людина отримає лише соціальну допомогу, розмір якої значно менший і не забезпечує належного рівня життя.

Окрім пенсійних переваг, офіційне працевлаштування гарантує:

захист трудових прав (відпустки, лікарняні);

можливість отримання кредитів та соціальних виплат;

участь у державних програмах підтримки.

Українцям слід усвідомлювати, що їхнє майбутнє залежить від вибору, зробленого сьогодні. Важливо працювати офіційно, контролювати сплату ЄСВ та уникати "тіньових" угод із роботодавцями.

Раніше ми розповідали, які доплати до пенсій очікують українських пенсіонерів після 65 років у 2025 році.

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