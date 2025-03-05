Дозвіл на зброю відтепер запрацює у Дії – Федоров

Незабаром у застосунку "Дія" з’явиться нова послуга – "Дозвіл на зброю". Бета-тестування вже на фінальному етапі, повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, це буде комплексна послуга, яка дозволить подати заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання та носіння зброї безпосередньо в "Дії". Крім того, сам дозвільний документ також буде доступний у застосунку у цифровому форматі. Про це пише Укрінформ.

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"Не потрібно буде носити із собою паперові документи – достатньо буде електронного дозволу та QR-коду в "Дії"", – зазначив Федоров.

Очікується, що сервіс запустять уже в цьому місяці, і він буде доступний для всіх громадян України.

Нагадаємо, раніше було названо повний перелік пільг для громадян, яким виповниться 60 років у 2025.

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