Чи дозволено рубати самосів на власній землі без паперового дозволу

Часом на земельних ділянках, що належать українцям, самостійно з’являються чагарники та дерева. Це зазвичай трапляється, якщо територія довгий час залишалася без догляду чи обробки.

У власників таких ділянок нерідко виникає питання: чи дозволено самостійно вирубувати ці рослини для використання як дрова? Відповідь на це питання міститься у Законі України "Про рослинний світ".

Чи дозволено вирубувати сухостій на власній ділянці без дозволу?

Власники приватних земель мають право видаляти сухостій зі своїх територій без потреби отримувати спеціальний дозвіл. Відповідно до вимог законодавства, землю потрібно використовувати за її цільовим призначенням. У випадках, коли ділянка залишалася без догляду, і на ній з’явилися чагарники чи дерева, їх вирубка може бути необхідною для повернення землі до належного стану.

Відповідно до частини 1 статті 91 Земельного кодексу України, власники земель сільськогосподарського призначення зобов’язані здійснювати товарне сільськогосподарське виробництво, яке включає регулярний догляд за ділянкою:

боротьбу з бур’янами;

видалення деревної рослинності;

виконання агротехнічних робіт.

Невиконання цих обов’язків є адміністративним правопорушенням згідно зі статтею 53 КУпАП, за яке може бути накладено штраф у розмірі від 85 до 340 гривень.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про рослинний світ", власники приватних земельних ділянок не зобов’язані отримувати ліцензію або спеціальний дозвіл (лісорубний квиток) для вирубування дерев чи чагарників на своїй території. Це означає, що для видалення самосіву або сухостою спеціальний дозвіл на використання рослинних ресурсів не потрібен.

Раніше ми розповідали, що українцям розповіли, як не отримати штраф за збирання гілок на дрова у лісі.

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