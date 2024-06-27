Чи дозволено мобілізувати призовників у липні: пояснення юристки

До лав ЗСУ можуть мобілізувати військовозобовʼязаних чоловіків від 25 до 60 років та резервістів, навіть, якщо їм немає 25 років, проте вони проходили службу у строковій армії. Натомість заборонено мобілізувати призовників.

Про це повідомила юристка Наталія Гнатик, передає BBC. Вона зауважила, що чоловіків до 25 років дозволено мобілізовувати.

Вона зауважила, що призовники мають посвідчення про приписку до дільниці, тоді як військовозобовʼязані – військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а резервісти – військовий квиток.

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"Чоловіки від 18 до 25 думають, що вони усі не можуть бути мобілізовані, бо вони призовники. Але їхній статус по факту визначається їхнім військово-обліковим документом", – сказала Наталя Гнатик.

Наразі до ЗСУ мобілізують військовозобов'язаних від 25 до 60 років і резервістів, навіть якщо їм немає 25 років, але є служба в строковій армії. Проте це не стосується призовників, окрім добровольців.

"Якщо ТЦК спитають у молодого хлопця документ, і він показує вже не приписне до дільниці, а військовий квиток, то ТЦК розуміє, що має справу з військовозобов’язаним, який підлягає мобілізації у воєнний час", – пояснила вона.

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