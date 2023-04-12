Розвідники з 30 ОМБр показали ліквідацію ворожої РЕБ 'Стриж' з САУ 'Краб' (відео)

Бійці ЗСУ на одному з напрямків фронту підірвали мобільну систему захисту від безпілотних літальних апаратів "Стриж". Ворожу РЕБ було ліквідовано за допомогою польської самохідної гаубиці "Краб".

Знищення РЕБ "Стриж" потрапило на відео. Його опубліковано на сторінці бригади ім. князя Костянтина Острозького у Фейсбуці.

"Розвідники 30-ї окремої механізованої бригади разом з артилеристами 26-ї окремої артилерійської бригади знищили РЕБ “Стриж". САУ “Краб" відпрацювала блискуче!", — прокоментували ці кадри бійці 30 ОМБр.

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Довідково:

РЕБ "Стриж" – мобільна система захисту від безпілотних літальних апаратів, призначення якої це виявлення дронів, передача сигналу тривоги на пульт керування та сигналізації, блокування каналів керування та навігації БПЛА.

САУ "Краб" – британсько-корейсько-польська САУ, серійне виробництво якої розпочалося у 2014 році.Має сучасну 155-мм система з довжиною ствола в 52 калібру, як і на інших сучасних зразках, таких як PzH 2000 або CAESAR.Krab також має дуже високу рухливість та може змінювати позицію вже через 30 секунд після пострілу. До того ж шасі К9 відрізняється високою надійністю, а гідропневматична підвіска шасі забезпечує украй плавний хід.Krab оснащений додатковою силовою установкою. Це дозволяє працювати без включення основного двигуна, економлячи як паливо, а й ресурс машини.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

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