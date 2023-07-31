Розлучення: поради, які допоможуть легше пережити втрату людини

Розлучення – важкий життєвий етап, який супроводжується втратами та змінами. Незалежно від того, як довго тривали стосунки, кожен із партнерів переживає стадії від заперечення до прийняття нової реальності.

UAportal розповість, які зміни відбуваються у життя кожного з партнерів через розлучення, та як це пережити.

Сімейна структура руйнується, і вже немає "чоловіка" або "дружини". Змінюється спосіб життя, місце проживання, друзі, доходи та витрати.

Через втрату партнера може виникнути відчуття втрати віри у себе, своєї привабливості та цікавості для інших осіб протилежної статі. Людина опиняється у стані невизначеності та може втратити плани на майбутнє.

Тому після розлучення варто дати собі час прожити усі емоції. Важливо усвідомити та прийняти ситуацію. Фізична активність може стати відволіканням від переживань – миття підлоги, пробіжка можуть допомогти в цьому процесі.

Зрозуміло, що процес розлучення може бути особливо важким та болісним для того, для кого це було несподіванкою. Тому потрібно шукати підтримки у близького оточення: родини та друзів.

Самооцінка грає важливу роль у процесі зцілення. Варто звернути увагу на позитивні сторони своїх якостей та регулярно робити собі компліменти, щоб не втратити себе.

Найкраще управитися з усіма переживаннями можуть допомогти психологи. Інколи звернутися до спеціалістів варто ще на початку конфлікту, адже їх поради стануть у пригоді, вони пояснять, як прожити цей період з користю для себе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не можна давати іншим міряти свою обручку.

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