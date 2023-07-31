Развод: советы, которые помогут легче пережить потерю человека

Развод – тяжелый жизненный этап, сопровождающийся потерями и изменениями. Независимо от того, как долго шли отношения, каждый из партнеров переживает стадии от отрицания до принятия новой реальности.

UAportal расскажет, какие изменения происходят в жизни каждого из партнеров через развод и как это пережить.

Семейная структура разрушается, и уже нет "супруга" или "жены". Изменяется образ жизни, местожительство, друзья, доходы и расходы.

Из-за потери партнера может возникнуть чувство утраты веры в себя, своей привлекательности и любопытства для других лиц противоположного пола. Человек оказывается в состоянии неопределенности и может лишиться планов на будущее.

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Поэтому после развода следует дать себе время прожить все эмоции. Важно уяснить и принять ситуацию. Физическая активность может стать отвлечением от переживаний – мытье полов, пробежка могут помочь в этом процессе.

Разумеется, процесс развода может быть особенно тяжелым и болезненным для того, для кого это было неожиданностью. Поэтому нужно искать поддержки у близкого окружения: семьи и друзей.

Самооценка играет немаловажную роль в процессе исцеления. Следует обратить внимание на положительные стороны своих качеств и регулярно делать комплименты, чтобы не потерять себя.

Лучше справиться со всеми переживаниями могут помочь психологи. Иногда обратиться к специалистам стоит еще в начале конфликта, ведь их советы пригодятся, они объяснят, как прожить этот период с пользой для себя.

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