Почему не категорически запрещено давать другим мерить свое обручальное кольцо

Обручальные кольца издавна наделяются особой силой и энергетикой. В современном мире они чаще рассматриваются как ювелирное украшение и, кажется, такое отношение может быть связано с ростом разводов. Но стоит обратить внимание на массу примет и предрассудков, связанных с кольцами.

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При выборе кольца следует обратить внимание, чтобы они были одинаковы как у жениха, так и у невесты. Если кольца будут разной ширины, это, по поверьям, может повлиять на гармонию отношений у супружеской пары, пишет Ukr.Media.

Также следует обратить внимание на дизайн кольцо. Всякие вставки, надписи или камни могут добавить трудностей и шероховатостей в вашу жизнь. Подчеркивают, что лучше выбирать гладкие кольца, чтобы ваша совместная жизнь была без проблем. Но если вам хочется сделать это украшение уникальным, пусть рисунки и гравировки будут плавными.

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Отмечается, что обручальные кольца, выполненные из двух видов металла (например, белого и желтого золота), могут повлечь за собой двойную жизнь одного из супругов.

Запрещено даже ближайшим родственникам и подругам мерить ваши кольца. Даже если они не намерены намеренно навлечь невзгоды, это может негативно повлиять на вашу судьбу и благополучие.

Если обручальное кольцо стало наследственностью, его можно использовать только в случае, если предыдущий владелец счастливо пережил в браке не менее 25 лет.

Усложнение финансового характера не рекомендуется решать продажей обручального кольца, ведь это, по поверьям, может повлечь за собой проблемы в семейных отношениях. Даже если обручальное кольцо стало мало, лучше расширить его, поскольку, по приметам, таким образом вы продлите счастливые годы совместной жизни.

Что касается ситуаций разводов, то лишнее обручальное кольцо лучше продать немедленно, чтобы не навлечь негатива на будущие отношения.

Если у вас есть привычка крутить обручальное кольцо на пальце, следует постараться от него избавиться. Во-первых, это может привести к расторжению брака, а во-вторых, обручальное кольцо может соскользнуть с пальца и потеряться.

Завершая, следует помнить, что никакие предрассудки не смогут развести двух человек, если они любят друг друга. Получив символ брака – кольцо, следует бережно относиться к нему, чтобы проявить уважение к своему партнеру.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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