"РДК" та легіон "Свобода Росії" оголосили про початок другої фази звільнення Бєлгородської області: останні події

У Білгородській області росії заявили про безперервні обстріли і бій на кордоні

Губернатор Бєлгородської області російської федерації В'ячеслав Гладков повідомив у своєму каналі в Telegram, що місто Шебекіно продовжує перебувати під постійним обстрілом нібито з боку Збройних Сил України. Це заявлення він зробив рано вранці 1 червня. За даними місцевої влади, в місті Шебекіно постраждали 8 людей, а також зареєстровано значні руйнування.

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За словами глави регіону, протягом ночі на околиці та в центрі населеного пункту сталося три обстріли із систем "Град".

"Противника біля Белгородської області немає. Збройні сили, прикордонники, Федеральна служба безпеки, Росгвардія на місці. Але йде масований обстріл. Звісно, життя мирних жителів, населення під загрозою. Насамперед, у Шебекіному та в навколишніх селах. Адміністрація районів та міст зараз займається вивезенням людей. Під обстрілом робити це, звісно, не можна", – зазначив Гладков.

Водночас "РДК" та легіон "Свобода росії" оголосили про початок другої фази "звільнення" Бєлгородської області. Також вони опублікували відповідні відеоролики.

Нагадаємо, з 22 травня тривають бої на кордоні Бєлгородської області. Там запровадили режим "контртерористичної операції".

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