Реформуванні вищої освіти в Україні: студентам доведеться відпрацьовувати безкоштовне навчання

Міністерство освіти і науки України розробляє нову ініціативу, яка змінить систему підготовки спеціалістів за кошти державного бюджету. Програма передбачає впровадження механізму "гарантованого працевлаштування" для студентів, що навчалися на бюджетній формі.

У інтерв'ю для ZN.ua заступник міністра освіти Михайло Винницький повідомив, що в межах нової програми планується запровадження обов’язкового працевлаштування випускників за фахом на визначений строк після завершення навчання. Цей крок стане черговим етапом у трансформації системи вищої освіти з акцентом на потреби державного сектору.

Кому доведеться відпрацьовувати за спеціальністю після завершення навчання?

Нові вимоги поширюватимуться виключно на тих випускників, які здобували освіту за кошти державного бюджету. Вони повинні будуть пройти спеціальний конкурс на перше місце роботи, організований за допомогою Державної служби зайнятості за участю потенційних роботодавців. Ті, хто успішно пройде конкурс, отримають гарантовану посаду у вибраній галузі, з якої й розпочнеться їхній трудовий шлях.

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Кого це не торкнеться

Студентів, які навчалися на контрактній формі.

Тих, хто здобув освіту за грантовою підтримкою з недержавних джерел.

Які спеціальності визнані пріоритетними

Першочергово новація зачепить такі галузі:

Медицина

Освіта (педагогіка)

Інші важливі для держави спеціальності, список яких наразі формується.

Ці спеціальності, на думку уряду, є ключовими для ефективного функціонування основних суспільних інститутів. Тому держава вкладає кошти у їхню підготовку, однак очікує повернення у вигляді роботи на користь державних потреб.

Дана програма ще не вступила в силу, однак в МОН сподіваються, що найближчим часом вона отримає підтримку від уряду. Очікується, що вона стане ефективним механізмом для постачання молодих спеціалістів до державних установ та допоможе знизити міграцію кадрів за кордон або в приватний сектор.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у які українські ВНЗ мріють вступити студенти у 2025 році.

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