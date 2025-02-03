Рекордне падіння: в якій області України нерухомість подешевшала на 75%

Український ринок нерухомості продовжує демонструвати нестабільність: у прифронтових областях ціни опустилися до історичних мінімумів, тоді як у західних регіонах спостерігається активне будівництво.

Так, у Харкові житло можна придбати менш ніж за $10 000, тоді як у новобудовах Львова та Івано-Франківська вартість квадратного метра вже перевищує $1300. Про це розповіла президентка Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України Олена Гайдамаха, пише "Главком". У регіонах, що регулярно страждають від обстрілів, ринок купівлі-продажу житла майже повністю зупинився.

За словами Гайдамахи, в прифронтових регіонах, таких як Сумщина, Харківщина, Запоріжжя та Херсонщина, вартість житла досягла рекордно низького рівня. Найяскравіший приклад – Харків, де ціни на квартири впали на 75% у порівнянні з довоєнними показниками.

Раніше однокімнатну квартиру в місті продавали за $40 000-50 000, а зараз можна знайти варіанти менш ніж за $10 000. Подібна ситуація спостерігається і в Запоріжжі, хоча там ринок нерухомості функціонує краще, ніж у Херсоні, де він майже не працює через постійні обстріли.

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Неочікуваним стало й те, що в Миколаївській області ціни на нерухомість, навпаки, пішли вгору. Це пояснюється тим, що значна частина місцевих мешканців отримує державні виплати за зруйноване житло, проте не виїжджає, а інвестує ці кошти в придбання нового помешкання у своєму регіоні.

У Києві також спостерігається зниження цін на житло, хоча воно не таке значне, як у прифронтових регіонах. Вартість квартир та оренди все ще на 3-5% нижча за довоєнний рівень. За словами експертки, ринок столиці залишається стабільним, оскільки попит на нерухомість тут традиційно високий, особливо серед переселенців і представників бізнесу.

На фоні переміщення українців до більш безпечних районів на заході країни відзначається значний розвиток будівельної галузі. Найбільший ріст будівельних робіт спостерігається в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Ціни на нерухомість також значно зростають. Гайдамаха зазначає, що на стадії котловану можна придбати житло за ціною від $950 за квадратний метр, але після завершення будівництва вартість може перевищити $1300 і більше за квадратний метр.

Експертка вважає, що ця ситуація може змінитися після завершення війни. Оскільки західні області мають обмежену кількість підприємств та робочих місць, внутрішні переселенці, які оселилися там, ймовірно, будуть змушені продавати свої житлові приміщення і шукати роботу у більших містах. Це може призвести до зниження вартості нерухомості в цих регіонах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні незабаром суттєво зміняться ціни на нерухомість.

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