Рекордное падение: в какой области Украины недвижимость подешевела на 75%: в какой области Украины

Украинский рынок недвижимости продолжает демонстрировать нестабильность: в прифронтовых областях цены опустились до исторических минимумов, тогда как в западных регионах наблюдается активное строительство.

Так, в Харькове жилье можно приобрести менее чем за $10 000, тогда как в новостройках Львова и Ивано-Франковска стоимость квадратного метра уже превышает $1300. Об этом рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Елена Гайдамаха, пишет "Главком". В регионах, регулярно страдающих от обстрелов, рынок купли-продажи жилья почти полностью остановился.

По словам Гайдамахи, в прифронтовых регионах, таких как Сумщина, Харьковщина, Запорожье и Херсонщина, стоимость жилья достигла рекордно низкого уровня. Самый яркий пример – Харьков, где цены на квартиры упали на 75% по сравнению с довоенными показателями.

Раньше однокомнатную квартиру в городе продавали за $40 000-50 000, а сейчас можно найти варианты менее чем за $10 000. Подобная ситуация наблюдается и в Запорожье, хотя там рынок недвижимости функционирует лучше, чем в Херсоне, где он почти не работает из-за постоянных обстрелов.

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Неожиданным стало и то, что в Николаевской области цены на недвижимость, наоборот, пошли вверх. Это объясняется тем, что значительная часть местных жителей получает государственные выплаты за разрушенное жилье, однако не выезжает, а инвестирует эти средства в приобретение нового жилья в своем регионе.

В Киеве также наблюдается снижение цен на жилье, хотя оно не такое значительное, как в прифронтовых регионах. Стоимость квартир и аренды все еще на 3-5% ниже довоенного уровня. По словам эксперта, рынок столицы остается стабильным, поскольку спрос на недвижимость здесь традиционно высокий, особенно среди переселенцев и представителей бизнеса.

На фоне перемещения украинцев в более безопасные районы на западе страны отмечается значительное развитие строительной отрасли. Наибольший рост строительных работ наблюдается в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Цены на недвижимость также значительно растут. Гайдамаха отмечает, что на стадии котлована можно приобрести жилье по цене от $950 за квадратный метр, но после завершения строительства стоимость может превысить $1300 и более за квадратный метр.

Эксперт считает, что эта ситуация может измениться после завершения войны. Поскольку западные области имеют ограниченное количество предприятий и рабочих мест, внутренние переселенцы, которые поселились там, вероятно, будут вынуждены продавать свои жилые помещения и искать работу в больших городах. Это может привести к снижению стоимости недвижимости в этих регионах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине скоро существенно изменятся цены на недвижимость.

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