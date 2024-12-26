'Релігійний фронт'. Ломаченко знову висловився про церкву

Відомий український боксер Василь Ломаченко опинився в центрі нового скандалу через свої висловлювання на підтримку Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). У своєму дописі спортсмен різко відреагував на заяви предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) митрополита Епіфанія.

Ломаченко виступив із критикою релігійної реформи, яка передбачає перехід церков на новий календар та інтеграцію громад до ПЦУ. Він назвав ці зміни такими, що "розділяють суспільство", та звинуватив ПЦУ у силових захопленнях храмів. Боксер заявив, що віряни УПЦ МП, яких він вважає "справжніми християнами", зазнають переслідувань через небажання переходити до ПЦУ.

Різка критика і звинувачення

Ломаченко також поставив під сумнів слова Епіфанія про те, що реформа не спричинила протистоянь. За словами боксера, саме через дії ПЦУ відкрився "новий релігійний фронт", що супроводжується насильством і ненавистю. Він стверджує, що парафії УПЦ МП захищають свої храми від "силових захоплень", порівнюючи це з насильницьким втручанням у приватне життя людей.

Окрім того, спортсмен наголосив, що більшість вірян виступає проти переходу до ПЦУ, хоча офіційна статистика вказує на інше.

Резонанс у суспільстві

Це не перший випадок, коли Ломаченко опиняється під критикою за свої релігійні переконання. Його підтримка УПЦ МП неодноразово викликала бурхливі обговорення, особливо на тлі війни з Росією, де Московський патріархат відкрито підтримує агресію.

Позиція боксера викликає суперечливі оцінки: одні називають його захисником традиційних цінностей, інші — прихильником проросійської політики.

Якщо ситуація з релігійним протистоянням в Україні продовжить загострюватися, подібні заяви лише поглиблять напруженість і розкол у суспільстві.

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