Рецепт домашнього бананово-полуничного морозива за 5 хвилин
Рецепт домашнього бананово-полуничного морозива за 5 хвилин
Головною перевагою цього морозива за рецептом з сайту Shuba є те, що воно дієтичне. Воно не містить жирів, що робить його прекрасним вибором для тих, хто стежить за своєю фігурою.
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Інгредієнти:
Полуниця – 100 г
Банан – 1 шт
Мʼята – 10 г
Горіхи
Спосіб приготування:
1. Наріжте полуницю та банан, покладіть у морозилку на 1-2 години.
2. Збийте заморожені фрукти у блендері, викладіть суміш у миску та прикрасьте м’ятою та горіхами.
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