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Рецепт холодного персикового торту баварезе за 30 хвилин

Ціхоцька Марія

Рецепт холодного персикового торту баварезе за 30 хвилин

Для приготування цього холодного торту не потрібна духовка. Він готується на острові желатину та фруктів. Рецептом поділився сайт Shuba.

Інгредієнти:

Персик інжирний – 3 шт.

Лимон – 1 шт.

Персиковий лікер – 50 мл

Вершки – 400 г

Цукор – 150 г

Желатин листовий – 6 шт.

Оливкова олія – 5 мл

Малина – за смаком

Мʼята – за смаком

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Спосіб приготування

1. Персики почистіть від шкірки та поламайте у миску.

2. З лимону вичавить сік до персиків і перемішайте.

3. У чашу блендера викладіть всі інгредієнти, додайте лікер та цукор. Збийте.

4. Желатин складіть у миску і залийте водою. Залиште на 10 хвилин.

5. Поставте на середній вогонь невелику каструльку, налийте туди трохи лікеру та додайте желатин.

6. В окрему миску вилийте вершки та Збийте їх.

7. У персикову суміш влийте желатин і збийте міксером. Додайте вершки та перемішайте.

8. Форму для торта змастіть оливковою олією форму і перелийте туди баварезе. Накрийте плівкою та відправте у холодильник на 24 години.

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