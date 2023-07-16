Рецепт консервованих кабачків з часником на зиму

Як закрити кабачки з часником на зиму

Консервовані кабачки в банці – це смачна закуска, яку можна готувати на зиму. Вона чудово поєднується зі спеціями, часником та імбиром, а також може бути доповнена кетчупом, приправою чи томатною пастою.

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Інгредієнти:

Кабачки;

Часник;

Лаврове листя;

Листя хрону;

Духмяний перець;

Цедра та сік лимона;

Вода;

Сіль;

Цукор.

Приготування:

Спочатку помийте та поріжте кабачки на товсті кружечки; Також очистіть часник та промийте зелень, яку ви будете використовувати. З лимонів зніміть цедру та вичавіть сік; На дно стерилізованої банки покладіть часник, лаврове листя, листя хрону та духмяний перець. Покладіть кабачки, пересипаючи їх лимонною цедрою; Для приготування маринаду змішайте воду, цукор, сіль, спеції та лимонний сік. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню і відразу ж наповніть ним банки; Банки з кабачками поставте на стерилізацію з моменту закипання на 10-15 хвилин. Після цього герметично закрийте кришками. Ваші консервовані кабачки готові.

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