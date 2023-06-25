Рецепт лінивого полуничного торту без випікання

Влітку точно не хочеться довго випікати торти. Спека цьому не сприяє. Тому торт без випічки – чудова ідея для десерту

Інгредієнти:

– Сметана – 600 мл

– Полуниця – 700 г

– Сир кисломолочний – 200 г

– Цукор – 150 г

– Желатин – 30 г

– Цукор ванільний – 10 г

– Вода – 100 мл

Читайте також: Натуральні мармеладки, що довго зберігаються: як зробити полуничні цукати на зиму

Спосіб приготування:

1. Підготуйте ємність для торта: роз’ємну форму обмотайте харчовою плівкою, з боків і знизу. Також, можете використовувати простий харчовий контейнер.

2. Желатин залийте водою кімнатної температури, перемішайте і залиште набухати.

3. Помийте полуницю помийте, очистіть її від хвостиків та обсушіть. Трохи ягід відкладіть для прикрашання. Решту – наріжте невеликими шматочками.

4. Блендером подрібніть кисломолочний сир, 100 г цукру, ванільний цукор і 2-3 ст ложки сметани.

5. Всю сметану налийте у велику миску додайте подрібнений сир. Додайте 50 г цукру та перемішайте до однорідності.

6. Желатин розтопіть в мікрохвильовій печі, додайте 2 столові ложки сметанної маси і змішайте.

7. Желатинову суміш повільно влийте в сирну масу, постійно помішуючи.

Радимо також звернути увагу на рецепт м’ятного льоду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !