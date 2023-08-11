Рецепт медового варення з нектаринів на зиму

У сезон нектаринів варто приготувати неймовірно смачне варення з цих фруктів за рецептом від Schuba.

Інгредієнти:

Нектарин – 1.2 кг

Цукор – 750 г

Лимонна кислота – 1 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Для цього варення використовуйте стиглі фрукти зі щільною м’якоттю.

2. Фрукти промийте, розріжте на дві частини й вийміть кісточки. Кожну половинку розріжте на 3-4 скибочки.

3. Нарізані нектарини покладіть у велику каструлю і пересипте цукром. Залиште на 5-6 годин.

4. Поставте каструлю на середній вогонь і закип’ятіть. Пінку знімайте. Варіть на маленькому вогні 10 хвилин.

5. Каструлю зніміть з вогню та охолодіть. Після цього дістаньте нектарини з каструлі, а сироп відправте на помірний вогонь. Додайте лимонну кислоту. Уварюйте з моменту закипання 15-20 хвилин до бажаного загустіння.

6. Дольки нектаринів покладіть у киплячий сироп. Варіть ще 5 хвилин.

7. Простерилізуйте банки, та прокип’ятіть кришки. Розлийте гаряче варення у банки, закупорте і переверніть, вкутавши до вистигання.

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