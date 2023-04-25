Рецепт шоколадного кекса без випікання

Спробуйте приготувати вологий та дуже ніжний кекс з насиченим шоколадним смаком. Кількість інгредієнтів розрахована на сковорідку діаметром 22 см.

Інгредієнти:

– Вершкове масло – 40 г;

– Какао — 50 г;

– Цукор – 70 г;

– Яйце – 1 шт;

– Борошно — 40 г;

– Сода — 1/3 ч. л;

– Молоко – 80 мл (для тіста). Ще 120–160 мл. для заливки;

Для глазурі:

– Темний шоколад – 100 г;

– Вершки (33%) – 100 мл.

Якщо сковорідка більша за 22 см – подвойте кількість інгредієнтів.

Спосіб приготування:

1. Розігрійте сковорідку, розтопіть на ній вершкове масло, не доводячи до кипіння. Виключіть вогонь. Туди ж додайте цукор, яйце та перемішайте. Потім додайте какао-порошок та знову перемішайте.

2. Додайте молоко, перемішайте. Потім насипте , борошно, соду та перемішайте.

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3. Запікайте під кришкою 10 – 15 хвилин на малому вогні.

4. Вимкніть вогонь, зробіть у кексі кілька проколів шпажкою та залийте холодним молоком. Зверху залийте глазур'ю.

Глазур:

1. Розтопіть шоколад та перемішайте його з вершками.

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