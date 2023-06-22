Рецепт запечених персиків з горіхами у солодкому соусі

Цей десерт – неймовірний смачний та легкий. Він чудово смакує як холодним, так і гарячим. Прекрасно поєднується з морозивом та вершками.

Інгредієнти:

– Персики – 600 г

– Волоські горіхи – 80 г

– Цукор – 70 г

– Борошно пшеничне – 1 ст. л.

– Пластівці вівсяні – 1 ст. л.

– Цукор ванільний – 2 ч. л.

– Сіль – за смаком

– Кориця мелена – 1/4 ч. л.

– Масло вершкове – 50 г

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Спосіб приготування

1.Розріжте персики навпіл, вийміть кісточку та подрібніть. Викладіть шматочки персиків у форму для запікання одним шаром.

2. Горіхи порубайте. Змішайте цукор, борошно, ванільний цукор, дрібку солі, корицю. Додайте вівсяні пластівці та горіхи, перемішайте і посипте персики сумішшю. Тонко наріжте вершкове масло та розкладіть на персики.

3. Запікайте при температурі 175°C 20 – 35 хвилин.

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