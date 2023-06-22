Рецепт запечених персиків з горіхами у солодкому соусі
Цей десерт – неймовірний смачний та легкий. Він чудово смакує як холодним, так і гарячим. Прекрасно поєднується з морозивом та вершками.
Інгредієнти:
– Персики – 600 г
– Волоські горіхи – 80 г
– Цукор – 70 г
– Борошно пшеничне – 1 ст. л.
– Пластівці вівсяні – 1 ст. л.
– Цукор ванільний – 2 ч. л.
– Сіль – за смаком
– Кориця мелена – 1/4 ч. л.
– Масло вершкове – 50 г
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Спосіб приготування
1.Розріжте персики навпіл, вийміть кісточку та подрібніть. Викладіть шматочки персиків у форму для запікання одним шаром.
2. Горіхи порубайте. Змішайте цукор, борошно, ванільний цукор, дрібку солі, корицю. Додайте вівсяні пластівці та горіхи, перемішайте і посипте персики сумішшю. Тонко наріжте вершкове масло та розкладіть на персики.
3. Запікайте при температурі 175°C 20 – 35 хвилин.
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