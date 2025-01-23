Різкий зріст Worldcoin на фоні масштабних інвестицій у штучний інтелект

Цифрова валюта Worldcoin (WLD) помітно зросла в ціні, піднявшись на 25% до позначки $2.40. Це сталося після оголошення президентом Дональдом Трампом про запуск Stargate Project — ініціативи з інвестиціями в $500 мільярдів, спрямованої на розвиток інфраструктури штучного інтелекту (ШІ). Ця новина викликала значний інтерес серед криптоентузіастів, адже інтеграція ШІ і блокчейн-технологій стає дедалі реальнішою. Це також підкреслює важливість створення нових інструментів для зручної взаємодії між цими двома технологічними напрямами.

Stargate Project зосереджений на будівництві сучасних дата-центрів у Техасі, що сприятиме зміцненню позицій США у глобальній сфері ШІ. Підтримку проєкту надають такі технологічні гіганти, як OpenAI, Softbank та Oracle. Крім того, партнерами виступають Microsoft і Nvidia, що підкреслює масштаб і амбіції ініціативи. Інвестори криптовалютного ринку розглядають цей проєкт як поштовх до нових можливостей інтеграції блокчейну з інфраструктурою ШІ. Очікується, що це сприятиме залученню додаткових інвестицій у розробку децентралізованих платформ.

Попри те, що Worldcoin прямо не згадувався у рамках анонсу, зростання його вартості свідчить про оптимістичні настрої трейдерів щодо ШІ-криптопроєктів. Запущений генеральним директором OpenAI Семом Альтманом, Worldcoin прагне стати платформою цифрової ідентифікації, яка базується на біометрії та криптографії. Це може суттєво вплинути на безпеку даних та відкриття нових сценаріїв використання в децентралізованих системах. Крім того, ця ініціатива може створити стандарти для майбутніх інтеграцій ШІ та блокчейну, що забезпечить більшу довіру користувачів.

Інші криптовалюти, пов'язані з ШІ, також показали значне зростання. Наприклад, Virtuals (VIRTUAL) подорожчав на 20%, а Aixbt (AIXBT) — на 15%. Це свідчить про загальну тенденцію до інтеграції новітніх технологій, що посилює довіру інвесторів і відкриває нові горизонти для розробників блокчейн-рішень. Такий розвиток також допомагає поширювати інновації серед ширшого кола користувачів, зокрема тих, хто лише починає цікавитися криптовалютами.

Крім того, позитивні зміни спостерігалися і на традиційних фінансових ринках. Акції Nvidia зросли на 3.6%, а Oracle додали 6%. Такі результати демонструють, що вплив Stargate Project виходить далеко за межі технологічної галузі, створюючи умови для довгострокових економічних змін. Для криптовалютного світу це означає посилення довіри до інновацій і відкриття нових можливостей для розширення. Зокрема, це може стимулювати нові партнерства між криптовалютними і технологічними компаніями, які спільно працюватимуть над створенням передових рішень для індустрії.

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