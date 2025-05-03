У п’ятницю ввечері, 2 травня, російські війська здійснили атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотників. У місті пролунали вибухи в кількох районах, унаслідок чого постраждали 46 осіб.

Про це у своєму telegram-каналі повідомив очільник Харкова Ігор Терехов. "Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні – на Харків ще йдуть "Шахеди", – зазначив він о 21:31.

Згодом, о 21:48, Терехов повідомив про влучання ворожих безпілотників у двох районах міста. "На цю хвилину маємо інформацію про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста. Інформація перевіряється. Харків під масованою атакою Шахедів – будьте обережні, перейдіть в укриття", – написав він.

РФ атакувала шахедами Харків: у місті десятки постраждалих, зокрема дитина (фото). Джерело: Харківська ОВА РФ атакувала шахедами Харків: у місті десятки постраждалих, зокрема дитина (фото). Джерело: Харківська ОВА

О 21:55 керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що на той момент інформації про постраждалих не надходило.

Однак уже о 23:50 мер Харкова повідомив про 46 осіб, які отримали поранення.

Згідно з оновленими даними від Синєгубова, внаслідок інтенсивного обстрілу з боку російських військ травмовано майже півсотні людей, зокрема 11-річна дитина. Станом на зараз у лікарнях міста перебувають вісім постраждалих із травмами середньої тяжкості.

РФ атакувала шахедами Харків: у місті десятки постраждалих, зокрема дитина (фото). Джерело: Харківська ОВА РФ атакувала шахедами Харків: у місті десятки постраждалих, зокрема дитина (фото). Джерело: Харківська ОВА

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"Під ударом опинилися 4 райони міста: Слобідский, Салтівський, Київський і Основʼянський. Спалахнули пожежі. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі. Працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки. Медики невтомно працюють, надаючи пораненим висококваліфіковану допомогу", – написав голова Харківської ОВА.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабний обстріл Харкова.

Він підкреслив, що в районах, куди влучили російські дрони, "не було і не могло бути жодних військових цілей". За його словами, росія "обстрілює житлові райони саме тоді, коли українці перебувають вдома, коли укладають своїх дітей спати".

"Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять росію зупинитись", – сказав очільник держави.

Зеленський також опублікував фото та відео з місця, куди влучили російські дрони типу "Шахед".

ДСНС інформує, що пожежі виникли в приватних і багатоквартирних будинках, на складах, промислових об’єктах, а також зачепили транспорт і об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, увечері 1 травня армія РФ атакувала Запоріжжя дронами.

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