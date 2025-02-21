РФ готується оголосити про 'перемогу' у війні проти України - ГУР

Росія планує оголосити про нібито перемогу у війні проти України до 24 лютого 2025 року, приурочивши це до третьої річниці початку повномасштабного вторгнення. За інформацією ГУР, російська пропагандистська машина та спецслужби за вказівкою Кремля активізували зусилля для поширення зневіри серед українців, дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації держави на міжнародній арені.

Зокрема, ворог посилює інформаційні атаки, спрямовані на створення уявлення про зраду України з боку Заходу, нелегітимність української влади, поразки ЗСУ на фронті та корупційні схеми, пов’язані з використанням міжнародної допомоги. Про це повідомляє ГУР.

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Кремль готується заявити про свою "перемогу" у війні, використовуючи цей крок не лише для внутрішньої аудиторії, а й для просування тези про нібито перемогу над НАТО. Російська пропаганда систематично намагається представити війну проти України як протистояння із Заходом, що дає підстави для подібних заяв.

Окрему увагу російські спецслужби приділяють використанню дипломатичних ініціатив нової адміністрації США, а також зустрічі американської та російської делегацій у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року. Кремль прагне представити себе не агресором, а "конструктивною стороною конфлікту", що нібито готова до мирного врегулювання.

Паралельно Росія веде інформаційну війну проти європейських урядів, які продовжують підтримувати Україну. Кремль намагається нав’язати їм ярлик "ворогів миру", щоб підірвати міжнародну допомогу українській державі.

Нагадаємо, ЗСУ прицільно вдарили по місцю дислокації армії РФ у Чумацькому на Запоріжжі.

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