РФ завдала близько 10 ударів по Харкову, горить супермаркет, відомо про шістьох поранених

У неділю, 1 вересня, у Харкові прогриміло близько десяти вибухів. Влада повідомляє про пожежу в кількох будинках і супермаркеті.

О 13:02 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в місті прогриміла серія вибухів.

Поліція Харківської області закликала харків'ян перебувати в укриттях та не викладати фото та відео "прильотів".

Пізніше стало відомо, що росіяни завдали близько 10 ударів по місту.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється. Є загроза повторних ударів!" – підкреслив він.

Мер міста Ігор Терехов написав, що один з ударів прийшовся по району приватної забудови. За його словами, горить супермаркет та двори домів. Є постраждалі, в їхньому числі медики.

Синєгубов зазначив, що серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів — торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.

Також він повідомив, що відомо про шістьох поранених, серед яких є шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес.

Терехов о 14:15 повідомив, що у Салтівському районі 22 постраждалих, двоє з них у важкому стані.

Раніше ми розповідали, що армія рф атакувала Черкаську Лозову на Харківщині.

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