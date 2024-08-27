РФ завдала другого масованого удару по Україні поспіль: в ряді областей є загиблі, поранені та руйнування

У ніч на вівторок, 27 серпня, російська армія здійснила атаку на Україну за допомогою ударних БПЛА та ракет. Надходили повідомлення про зліт МіГ-31 та декількох ТУ-95МС з аеродрому в Енгельсі. Вибухи було чути у Києві, Кривому Розі, Рівному, Сумах, Запоріжжі та на Хмельниччині.

Про це повідомляли Повітряні Сили, міські голови міст.

Так, пізно ввечері понеділка, 26 серпня, російські окупанти атакували цивільний об'єкт у Кривому Розі. Щонайменше двоє людей загинули, ще четверо дістали поранень. Під завалами ще можуть бути люди.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пізніше голова Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив про двох загиблих внаслідок російського удару.

За його словами, за психологічною допомогою також звернулися шестеро людей, з яких двоє — діти.

Внаслідок атаки також пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування, автотранспорт.

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Внаслідок нічної атаки рф у Запоріжжі загинула людина, ще двоє поранені.

"Росіяни нанесли попередньо сім ударів безпілотними літальними апаратами по території Запоріжжя та Запорізького району. Загинув чоловік, поранення отримали чоловік та жінка", – повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пізніше Федоров уточнив, що внаслідок цієї атаки двоє людей — чоловік і жінка — загинули. У лікарню госпіталізували чотирьох постраждалих:

86-річна жінка у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла;

чоловік 59 років у стані середньої тяжкості;

дві жінки – 30 та 56 років – з легкими травмами.

Як зазначає голова Запорізької ОВА, внаслідок удару "зруйновані будинки, сталися пожежі". Зокрема вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені приватні будинки. Також сталося займання сухої трави на відкритій території.

У Києві під час відбиття комбінованої атаки було зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста. Про це йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.

У результаті виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 м². Інформація про постраждалих відсутння.

Також зафіксовано падіння уламків в лісопарковій зоні Деснянського району, виникла пожежа. Інформація про постраждалих відсутня.

Раніше ми розповідали, що у ніч на 26 серпня 2024 року Україна зазнала однієї з наймасованіших повітряних атак з боку російських окупантів.

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