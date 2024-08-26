Наймасованіша атака: росія випустила по Україні 127 ракет та 109 дронів

У ніч на 26 серпня 2024 року Україна зазнала однієї з наймасованіших повітряних атак з боку російських окупантів. Ворог завдав комбінованого удару по критичній інфраструктурі держави, зокрема, по паливно-енергетичному сектору, використовуючи ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Під час атаки Повітряні Сили України зафіксували та супроводжували 236 засобів повітряного нападу противника. Серед них було виявлено 127 ракет та 109 ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА), повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Ракетна атака 26 серпня. Джерело: t.me/ComAFUA/402

Зокрема, ворог застосував такі засоби ураження:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору росії;

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 з території росії та Криму;

77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із Волгоградської області та Каспійського моря;

28 крилатих ракет "Калібр" із кораблів у Чорному морі;

3 крилаті ракети Х-22 із Воронезької області;10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 з території Росії та Маріуполя;

109 ударних БПЛА "Shahed-131/136" з Приморсько-Ахтарська, Курська, Єйська та Криму.

Для відбиття атаки були задіяні всі наявні засоби протиповітряної оборони: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. У ході протиповітряного бою українським захисникам вдалося збити 201 повітряну ціль, зокрема 102 ракети та 99 ударних БПЛА.

Серед збитих цілей були:

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал";

1 балістична ракета "Іскандер-М"/KN-23;

1 крилата ракета Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, "Калібр" та керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БПЛА "Shahed-131/136".

Попри успішне відбиття більшості цілей, кілька БПЛА було втрачено на території України, а двоє з них перетнули державний кордон з Білоруссю.

Раніше ми розповідали, що вночі та зранку 26 серпня в Україні лунали вибухи у 15 областях та в Києві. Метою атаки росіян була енергетична інфраструктура України. Об'єкти енергетичної інфраструктури постраждали у Київській, Волинській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Львівській та Вінницькій областях. Про загиблих повідомила влада Волинської, Дніпропетровської, Запорізької та Житомирської областей.

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