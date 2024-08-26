Самая массированная атака: россия выпустила по Украине 127 ракет и 109 дронов

В ночь на 26 августа 2024 года Украина подверглась одной из самых массированных воздушных атак со стороны российских оккупантов. Враг нанес комбинированный удар по критической инфраструктуре государства, в частности, по топливно-энергетическому сектору, используя ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Во время атаки Воздушные Силы зафиксировали и сопровождали 236 средств воздушного нападения противника. Среди них было обнаружено 127 ракет и 109 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Ракетная атака 26 августа. Источник: t.me/ComAFUA/402

В частности, враг применил следующие средства поражения:

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства россии;

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 с территории России и Крыма;

77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из Волгоградской области и Каспийского моря;

28 крылатых ракет "Калибр" с кораблей в Черном море;

3 крылатые ракеты Х-22 из Воронежской области; 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с территории России и Мариуполя;

109 ударных БПЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска, Курска, Ейска и Крыма.

Для отражения атаки были задействованы все средства противовоздушной обороны: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы. В ходе противовоздушного боя украинским защитникам удалось сбить 201 воздушную цель, в том числе 102 ракеты и 99 ударных БПЛА.

Среди сбитых целей были:

1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал";

1 баллистическая ракета "Искандер-М"/KN-23;

1 крылатая ракета Х-22;

99 крылатых ракет Х-101, "Калибр" и управляемых авиационных ракет Х-59/69;

99 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

Несмотря на успешное отражение большинства целей, несколько БПЛА были утрачены на территории Украины, а двое из них пересекли государственную границу с Беларусью.

Ранее мы рассказывали, что ночью и утром 26 августа в Украине раздавались взрывы в 15 областях и Киеве. Целью атаки россиян была энергетическая инфраструктура Украины. Объекты энергетической инфраструктуры пострадали в Киевской, Волынской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Львовской и Винницкой областях. О погибших сообщили власти Волынской, Днепропетровской, Запорожской и Житомирской областей.

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