РФ вночі масовано атакувала Кривий Ріг, Вінницю, Харків: що відомо про наслідки (фото, відео)

У ніч на 16 липня війська РФ здійснили повітряні удари по території України. Зокрема, постраждали міста Кривий Ріг, Вінниця та Харків.

Про атаку на Кривий Ріг розповіли голова Ради оборони міста Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Про це пише UAportal з посиланням на Hromadske.

Місто зазнало атаки балістичною ракетою та 28 дронами Shahed. Через удар було зруйновано промислове підприємство. Оскільки працівники перебували в укритті, серед них немає загиблих.

Однак є постраждалий 17-річний хлопець, який отримав серйозне поранення в черевну порожнину. Лікарі наразі намагаються врятувати його життя.

У місті також відбулися масштабні відключення електроенергії, яку почали відновлювати о 3:30. Роботи з відновлення водопостачання, яке після удару перевели на генератори, також тривають.

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Водночас перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила про наслідки атаки на обласний центр. Російські війська вразили об'єкти цивільної промислової інфраструктури, внаслідок чого 7 людей постраждали та були госпіталізовані.

Також у Вінницькій області були зафіксовані удари по житлових будинках, але інформації про постраждалих поки що немає. Загалом на область було здійснено наліт 28 дронів, з яких близько 18 були знищені системами ППО.

Напередодні пізно ввечері Харків також став ціллю для російських дронів. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, лише за 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 17 вибухів. Удари були нанесені по цивільному підприємству в Київському районі. На цей момент відомо про трьох постраждалих.

Нагадаємо, вранці 11 липня Харків в черговий раз опинився під ворожим обстрілом.

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