рф здійснила комбінований удар по Україні: вибухи було чути на Київщині і Хмельниччині

У ніч проти 27 червня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Росія атакувала безпілотниками, а потім запустила крилаті ракети.

У низці областей чули вибухи. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України, а також журналісти Суспільного.

Близько 00:30 у Повітряних силах повідомили про рух дронів на Миколаївщині та через Білгород-Дністровський район курсом на Одеський район.

О 02:05 їх фіксували на межі Чернівецької та Тернопільської областей, а також на Вінниччині у напрямку Хмельниччини. ПС фіксували дрони на Кіровоградщині у північно-західному напрямку та групу ударних безпілотників з Херсонщини у північно-західному напрямку.

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О 02:11 Росія запустила "Калібри" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.

Пізніше журналісти Суспільного повідомили, що в Києві та Хмельницькому було чутно вибухи.

О 5:40 Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Зранку командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук заявив, що у результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

чотири крилаті ракети "Калібр";

одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;

23 ударні дрони типу "Shahed-131/136".

За даними Олещука, усього ворог застосував 6 ракет різних типів і 23 ударні дрони:

одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

чотири крилаті ракети "Калібр";

одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;

23 ударні дрони типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, 14 червня Росія здійснила комбіновану атаку.

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