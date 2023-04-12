'Народився у сорочці': з'явилося відео, як боєць 35 ОБМП під час бою дивом уник поранення в голову

Український захисник мало не отримав небезпечне поранення під час бою з противником. Його врятував щасливий випадок.

У мережі 12 квітня зявилося відео, на якому можна побачити морського піхотинця, що з зайнятої позиції у багатоповерхівки підходить до вікна та пускає автоматні черги у бік ворога. В один з моментів. куля ворога пролітає у безпосередній близькості біля його шолома та вшивається у стіну.

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Ці кадри опублікували на Фейсбук-сторінці 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

"Морський піхотинець дивом уникнув потрапляння кулі під час ведення контактного бою з противником. Український захисник вів стрільбу по ворогу. А той дав чергу у відповідь. Камера зафіксувала, як одна з куль пролетіла над шоломом морпіха. Нехай доля й надалі оберігає наших побратимів від ворожих нападів", – зауважується в описі до цих кадрів.

Раніше ми повідомляли, як Біблія та нашийна вервиця порятували українських захисників, що обороняють нашу державу. Зокрема, вервиця взяла на себе шматок снаряда та не дала впитися у горло військовослужбовцю. А Новий завіт, що був у напоясній сумці, затримав уламок та не дав йому прорізати живота українському захисникові.

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