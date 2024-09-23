Російська армія атакувала КАБами Запоріжжя: постраждало 16 осіб, серед них дитина (фото)

22 вересня окупанти атакували Запоріжжя шістьма КАБами в результаті чого 16 людей отримали поранення, серед них дитина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, МВС України.

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"13 людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець".Пізніше він повідомив, що кількість поранених зросла до 16. Четверо з них – госпіталізовані.

"У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома", – уточнив голова ОВА.

Він також написав, що внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки.

Внаслідок ударів зайнялися припарковані автомобілі, пошкоджені житлові будинки.

На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста.

Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м. Всього на ліквідацію від ГУ ДСНС залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська обстріляли Конотоп в Сумській області.Було пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

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