Російська армія атакувала Суми та Одесу: є пошкодження житлових будинків, згоріло понад 18 авто, серед поранених - дитина (фото, відео)

Російські війська вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру в Україні. У Сумах під удар потрапив житловий район, у результаті чого троє осіб дістали поранення, зокрема дитина. Ще 12 мешканців звернулися за медичною допомогою.

Про це повідомили начальник Сумської ОВА Олег Григоров, суспільний мовник "Суспільне Суми" з посиланням на начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка. Внаслідок атаки пошкоджено п’ять багатоповерхових будинків, торговий центр і 18 автомобілів.

Як повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, серед поранених — 60-річна жінка та 38-річний чоловік, які проживали в одному з найбільш постраждалих будинків. Постраждалі наразі проходять обстеження у медзакладі, на місці працюють лікарі, психологи та рятувальні служби. За словами начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, ситуація у районі викликала сильний емоційний шок серед мешканців.

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У ніч на 22 липня схожа ситуація склалася й в Одесі. Під час оголошеної повітряної тривоги у місті пролунали вибухи. За попередніми даними, атака російських безпілотників призвела до пожеж у щонайменше двох локаціях.

Про це повідомили мер Одеси Геннадій Труханов, "Думська", начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС. Незважаючи на активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. Зайнялася адміністративна будівля, вигоріли легкові автомобілі, у житлових будинках вибито вікна. Мер міста Геннадій Труханов додав, що в одному з районів згоріли машини на парковці та зафіксовано пошкодження вікон у багатоповерхівках. В іншій частині міста спалахнула ще одна адміністративна будівля. За інформацією ДСНС, щонайменше одна людина постраждала. Усі обставини наразі з’ясовуються.

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