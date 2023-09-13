'російська передарція' та 'є*уча дійсність': Пєсков та перекладач Кіч Чем Ина влаштували 'день правди' на росії (відео)

Прессекретар російського диктатора володимира путіна Дмитро Пєсков під час свого чергового виступу обмовився та назвав російську федерацію "російською педерацією".

Відповідне відео з'явилося у мережі. Зазначається, що речник Кремля обмовився під час інтерв'ю виданню "Ізвєстія".

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Після того, як про випадок дізналися соцмережі, із запису "Ізвєстій" цей момент вже вирізали.

Також на росії стався ще один конфуз, пов'язаний з обмовкою. Цього разу "правду" сказав перекладач, що озвучував заяву Кім Чен Ина, який перебуває з візитом у російській федерації.

Коли Кім Чен Ин говорив, що "з першого моменту вступу на російську землю я відчув бойовий дух і кипучу дійсність, став безпосереднім свідком значних досягнень російського народу у справі побудови сильної, сучасної росії під керівництвом товариша Путіна", перекладач диктатора сказав: "У момент вступу на російську землю я відчув бойовий дух і еб*чу дійсність".

Нагадаємо, у липні речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова оскандалилася новою заявою про війну в Україні. Вона назвала нові цілі так званої "СВО" – це свобода Африки.

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