російська верхівка почала розпродувати нерухомість та вивозити свої сім'ї з Криму – ГУР

В українській розвідці порадили кримським колаборантам та представникам так званої влади півострова швидше покинути Крим. У ГУР зауважили, що деокупація півострова неминуча.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає пресслужба ГУР. Він нагадав, що днями кримчани чули по радіо попередження, що їм необхідно готуватися до виїзду.

Читайте також: У Криму пролунали вибухи поблизу військової частини (відео)

Юсов каже, що ця інформація стосувалася мешканців півострова, які співпрацювали з окупаційною владою Криму.

"Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму", – сказав представник ГУР.

За його інформацією, російське командування, що знаходилося в Криму та представники окупаційної влади півострова вже активно продають нерухомість. Також вони почали вивозити свої сім'ї з Криму.

Юсов стверджує, що рядовому складу окупанти радять не перейматися, начебто "усе спокійно, усе під контролем".

"Але це вже як мем про те, що "спецоперація" йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", – додав представник ГУР.

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати підготовку до деокупації. Зокрема, він радить облаштувати укриття та запастися достатньою кількістю води.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!