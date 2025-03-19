Російські дрони атакували Київщину, Дніпропетровщину та Суми: є влучання у лікарню та приватні будинки (фото)

У ніч на 19 березня російські війська здійснили чергову атаку по Київській області, внаслідок чого було зруйновано дев’ять приватних будинків у Бучанському районі. Постраждав 60-річний чоловік — він отримав поранення обох ніг і зараз перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Про це повідомив виконуючий обов’язки голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, в трьох населених пунктах Бучанського району пошкоджено або частково зруйновано дев'ять приватних осель, а також ліквідовано пожежі трьох таунхаусів. Окрім того, в Обухівському та Фастівському районах рятувальники загасили займання сухої трави, а в Бориспільському районі було пошкоджено ще один приватний будинок.

Також напередодні ввечері, 18 березня, російський безпілотник впав на дах обласної клінічної лікарні в Сумах. Про це повідомили в Сумській ОВА. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

"Ввечері, близько 22:30, пролунав вибух. Безпілотник впав на дах лікарні, пошкодивши будівлю та припарковані поруч автомобілі", — йдеться в повідомленні. За інформацією поліції, вибуховою хвилею вибило вікна, загоряння вдалося швидко ліквідувати.

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Крім того, в ніч на 19 березня Дніпропетровщину вкотре атакували ворожі дрони-камікадзе. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, сили ППО знищили вісім ворожих БпЛА, однак були зафіксовані наслідки ударів.

У Дніпрі сталася пожежа, а в Павлоградському районі зафіксували два займання, зокрема на одному з інфраструктурних об’єктів. Також під удар потрапили райони Нікополя та Марганця, де пошкоджено приватні будинки, господарські споруди й автотранспорт.

За уточненими даними, внаслідок артобстрілу Нікополя 18 березня пошкоджено десять житлових будинків, п’ять господарських споруд та лінію електропередач. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених.

Нагадаємо, увечері 13 березня російська армія завдала трьох ударів по Харкову.За інформацією місцевої влади, під обстріл потрапили Основʼянський, Немишлянський і Новобаварський райони Харкова.

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