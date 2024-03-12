Російські окупанти вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі: щонайменше три людини загинули, є постраждалі (фото та відео)

Російські окупанти у вівторок, 12 березня, вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули щонайменше троє людей.

Постраждали щонайменше 38 осіб, серед яких десятеро дітей. Про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Наразі відомо вже про 10 дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу. Загалом – 38 поранених", – йдеться у повідомленні.

Станом на 21:57 пошуково-рятувальну операцію закінчили. Врятувати з-під завалів вдалося дев'ятьох осіб.

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О 18:30 Повітряні сили Збройних сил України повідомили про те, що у напрямку Кривого Рогу ворог запустив керовану авіаційну ракету. Ймовірно, це була Х-59.

Лисак написав про те, що після удару у багатоповерхівці почалася пожежа. Докладніших деталей він не розкривав.

Згодом голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів, що внаслідок атаки щонайменше п'ятеро поранених та двоє загиблих. Він також уточнив, що місцева влада розгорнула штаб біля АТБ у мікрорайоні Східний 1.

Рятувальна операція продовжується. ДСНС, лікарі та всі служби працюють.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що росіяни також вдарили ракетою по даху багатоповерхівки у Металургійному районі Кривого Рогу.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що вже відомо про 38 поранених.

"3 загиблих та 38 поранених. Є постраждалі діти. Однак ці цифри не остаточні, адже тривають пошуково-рятувальні роботи", – заявив міністр.

Нагадаємо, 3 березня окупанти скинули авіабомбу на Курахове. Поранено 16 людей, зруйновано більш як 15 багатоповерхівок.

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