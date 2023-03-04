російський окупант випадково здав ЗСУ свою позицію (епічне відео)

На Харківщині українським захисникам вдалося знешкодити російський безпілотник. Завдяки запису, який проводив дрон, вдалося вирахувати позиції ворога та знешкодити його.

Про цей випадок повідомила Державна прикордонна служба України. У ДПСУ показали це епічне відео, яке зняв російський дрон." Наразі доля недолугого оператора-дроновода невідома…", – додали у відомстві.

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На цих кадрах можна побачити, як дрон наближається до російського солдата, який стоїть біля своїх позицій серед багнюки. Дрон у цей час знімає на камеру місце запуску та людину, що ним керує.

"Днями прикордонники Луганського загону на Харківщині приземлили дрон окупантів, який розвідував позиції українських захисників. На відеокамеру окупант-дроновод зняв себе та місце запуску безпілотника. Ретельно дослідивши зафільмовані на карті пам’яті дрона орієнтири місцевості, прикордонники вирахували розташування позицій ворога. Необхідні координати передали артилерії ЗСУ для знищення ворогів", – повідомили у прикордонній службі.

Раніше з'явилося відео, як українські військові за допомогою дрона знешкодили одразу декількох окупантів. Для цього наші бійці скинули з безпілотника гранату.

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