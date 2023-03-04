российский оккупант случайно сдал ВСУ свою позицию (эпическое видео)

В Харьковской области украинским защитникам удалось обезвредить российский беспилотник. Благодаря записи, которую проводил дрон, удалось вычислить позиции врага и обезвредить его.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. В ГНСУ показали это эпическое видео, которое снял российский дрон. "Сейчас судьба бестолкового оператора-дроновода неизвестна…", – добавили в ведомстве.

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На этих кадрах можно увидеть, как дрон приближается к российскому солдату, стоящему у своих позиций среди грязи. Дрон в это время снимает на камеру место запуска и управляющего им человека.

Видео дня

"На днях пограничники Луганского отряда на Харьковщине приземлили дрон оккупантов, который разведывал позиции украинских защитников. На видеокамеру оккупант-дроновод снял себя и место запуска беспилотника. Тщательно исследовав запечатленные на карте памяти дрона ориентиры местности, пограничники вычитали. артиллерии ВСУ для уничтожения врагов", – сообщили в пограничной службе.

Ранее появилось видео, как украинские военные с помощью дрона обезвредили сразу несколько оккупантов. Для этого наши бойцы сбросили с беспилотника гранату.

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