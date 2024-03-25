росія атакувала Київ двома балістичними ракетами: у кількох районах падіння уламків на житлові будинки (фото)

25 березня у Києві пролунали вибухи майже одразу після оголошення повітряної тривоги. Так само одразу почала працювати ППО в столиці та у Київській області.

Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, близько 10.30 ворог завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

"Цілі знищено, тип встановлюється", - повідомив він.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі столиці уламки ракети впали в лісополосі.

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За даними мера, у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі.

За даними мера столиці, нині відомо про 5 постраждалих, серед яких 16-річна дівчина.

За даними КМВА, обидві ворожі ракети знищені силами та засобами ППО.

Внаслідок ракетного удару в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, у Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. У Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.

Головне управління ДСНС України у Києві повідомило, що унаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзали у Печерському районі Києва, рятувальники розбирають завали.

За даними моніторингових каналів, росіяни вдарили по Києву гіперзвуковими ракетами "Циркон" з території Криму.

Циркон (3М22) – це гіперзвукова протикорабельна ракета, розроблена в Росії. Її перше випробування відбулося у 2016 році, а на озброєння ВМФ РФ вона була прийнята у 2023 році.

Характеристики ракети "Циркон":

Маса: 4-5 т

Маса бойової частини: 300-400 кг

Дальність польоту: 400-1000 км

Швидкість: 9 Махів (до 2700 м/с)

Ракета "Циркон" може запускатися з різних платформ, включаючи: кораблі, підводні човни.

Ракета "Циркон" оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє їй вражати цілі з високою точністю. Ракета також має здатність маневрувати на польоті, що ускладнює її перехоплення системами ППО.

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Нагадаємо, вранці 24 березня росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України.

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