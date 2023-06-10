Росія атакувала Одесу ракетами та дронами: троє загиблих та понад двадцять поранених (фото, відео)

Вночі 10 червня ворог здійснив обстріл Одещини ракетами та дронами. Силами ППО всі "Shahed-131/136" знищено, загинули 3 цивільних особи, понад 20 отримали поранення.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь"

"Під час нічної дронової атаки на Одещині силами протиповітряної оборони всі "Shahed-131/136" знищено. Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання".

На місці події сталася пожежа площею 50 кв.м, яку ліквідували.

За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк вночі 10 червня над Одещиною ППО знищила 8 із 8 запущених "шахедів", збила дві ворожих ракети, одна з них влучила в узбережжя.

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"8 "шахедів", які були спрямовані на Одещину, були знищені, всі, до речі.

На даний момент повідомляється про 26 постраждалих, серед яких двоє дітей і вагітна жінка.

Дві ракети були знищены, є одне влучання в узбережжя, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, внаслідок чого загинуло 3 людей.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли лікарню в місті Гуляйполе Запорізької області. Удар стався у п'ятницю, 9 червня, загинули щонайменше дві людини.

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