росія готується "відрізати" Донбас і зайти з півдня: у ГУР розповіли про підготовку України

Заступник начальника розвідки при Міноборони Вадим Скібіцький розповів про майбутній можливий наступ росіян. Раніше він уже оцінював терміни закінчення війни в Україні.

Про це представник ГУР розповів в інтерв'ю Укрінформ. Говорячи про можливий напрямок активного наступу з півдня, він зазначив, що все залежатиме від ситуації на Донбасі.

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“Все залежатиме від ситуації у Донецькому, Луганському напрямках. Це пов'язані речі. Можливі відволікаючі маневри, удари, що відволікають, це може бути розвиток успіху, на який вони розраховують на Донецькому напрямку. Але у нас достатньо інформації для аналізу та визначення можливого характеру дій супротивника", - зазначив він.

Скібіцький підкреслив, що ВСУ має сили для удару у відповідь.

"Партнери дають нам озброєння, вони розуміють складність ситуації", - розповів він.

Він також заспокоїв українців, говорячи про чисельність російської армії. Він наголосив, що головне не лякати цифрами у 300 тисяч, а говорити про мотивацію та забезпечення окупантів необхідним озброєнням.

“Ті, які стоять на першій лінії, воювати не хочуть, не хочуть іти в наступ, багато хто намагається покалічити себе або отримати легке поранення, щоб уже не повертатися на фронт. Більшість каже, що як тільки закінчиться контракт, покине позицію та піде додому", - розповів він.

Представник розвідки також вкотре підтвердив дату можливого масштабного наступу росії.

За його словами, ймовірність вторгнення відбудеться у найближчі два місяці.

“Я вам сказав прогноз щодо найближчих двох місяців, це реально. Про повний перелом у війні сьогодні говорити ще зарано, але ознаки того, що ситуація змінюватиметься, є", - резюмував він.

Що відомо про ситуацію на Донбасі

Росія попри агресивні заяви не змогла захопити Донецьку область до початку осені: прогрес її військ на Донбасі з початку липня.

У ході контратаки з 6 до 12 вересня армія України звільнила щонайменше 300 населених пунктів Харківської області, а також деякі на Донеччині.

У жовтні рух ЗСУ на Донеччині продовжився, перейшовши потім і на Луганську. Однією з найістотніших перемог України у цій операції називають повернення під контроль України Ізюма та Лисичанська.

Головною гарячою точкою, як і раніше, залишається Бахмут. Минулої доби ЗСУ відбили атаки на Бахмут і ще п'ять точок на шляху до нього – Червону Гору на північ; Сіль, Роздолівку та Білогорівку на північний схід; Кліщіївку – трохи на південний захід від нього.

Агресор продовжує обстрілювати з артилерії, мінометів та танків населені пункти на Бахмутському напрямку, а також Авдіївському.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що росія не змінить свою тактику ведення бою. На його думку, окупанти вторгатимуться через кордон.

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