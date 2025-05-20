'росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і завершення війни: основні заяви Трампа і Зеленського після розмови з путіним

Телефонні розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським і володимиром путіним відкрили новий напрямок у дипломатичних зусиллях щодо війни в Україні. Після цих переговорів Білий дім звернувся до обох сторін із закликом працювати над умовами "Меморандуму про мирну угоду". Але що стоїть за цим закликом — питання, яке нині активно обговорюють журналісти та аналітики.

Ще до розмов речниця Білого дому Керолайн Левітт озвучила невдоволення Трампа затягуванням мирного процесу. За її словами, президент США вже втомився і розчарувався в обох сторонах конфлікту, попри значні зусилля, які його команда доклала для припинення війни. Звучали й попередження щодо можливих санкцій проти москви, хоча жодних конкретних рішень тоді не озвучували. "На мою думку, все перебуває на розгляді. Не випереджатиму президента в якихось рішеннях, але, безумовно, це те, на що він звертає увагу і що обговорює". Про це повідомляє Білий дім.

Далі відбулися тривалі розмови — спершу з Києвом, потім з москвою. У кремлі запевняють, що під час бесіди лідери зверталися один до одного на ім’я — "володимир" і "Дональд". Трамп після цього заявив, що й досі вважає путіна здатним зупинити війну, хоча шанс на це, за його оцінкою, лише 50 на 50. "Я вірю, що він хоче зупинитися. Послухайте... Я думаю... Якщо сказати, хоче він цього чи ні… Як на мене, є хороший шанс, приблизно 50 на 50, що він скаже: "Я хочу покінчити з цим". Це значно стриманіша риторика порівняно з попередніми його твердженнями про "ідеальні умови".

Він також не виключив можливості повного виходу США з переговорного процесу, якщо переконається, що просування до миру неможливе. Водночас вторинні санкції проти росії наразі не плануються. Як повідомляє Financial Times, Трамп після розмови з путіним дав зрозуміти європейським лідерам, що не має наміру посилювати тиск на москву, чим здивував своїх західних партнерів.

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Єдине практичне зрушення — це намір розпочати перемовини щодо припинення вогню і завершення війни. Трамп анонсував це у своїй соцмережі, наголосивши, що сторони самостійно обговорюватимуть умови угоди.

Це свідчить про зміну стратегії: якщо раніше акцент був на посередництві, то тепер Трамп просуває прямі переговори між Києвом і москвою. Втім, відсутність довіри до готовності кремля вести відкритий діалог залишається, що підтверджують і розвідувальні джерела.

Судячи з усього, команда Трампа намагається розвести два треки: перезавантаження стосунків США з росією — окремо, і мирне врегулювання — окремо. У москві вже заявили, що дати можливої зустрічі Трамп-путін поки що немає, але підготовка триває. "росія й Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни. Умови для цього обговорять представники обох сторін, коли це стане можливо, оскільки вони знають деталі перемовин, про які ніхто інший не знатиме".

Сам Трамп не виключає, що якщо зусилля зазнають фіаско, він просто відступить, залишивши Європу самостійно розв’язувати ситуацію. "Якщо ні, то я просто відступлю, а решті доведеться продовжувати. Знову ж таки це була європейська ситуація. І вона має залишитися європейською".

Попри стриманий тон, історія конфлікту вже показала, що позиція США — і Трампа зокрема — може змінюватися. Тож нинішні сигнали ще не є фінальними.

Нагадаємо, ми вже писали про головний наслідок переговорів путіна з Трампом.

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