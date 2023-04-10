Росія може влаштувати атаку на Великдень: екстрасенс дала прогноз і назвала міста, яким загрожує небезпека

Росія у квітні 2023 року не припинить атак на Україну, будуть обстріли, від яких постраждає мирне населення. Водночас Київ отримає важливу допомогу від західних союзників, що дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ.

Про це УНІАН заявила екстрасенс Марія Тиха. "У квітні я бачу якусь масштабну ситуацію, пов'язану з обміном полонених... Зараз окупанти перебувають у позиції захисту, але все одно дуже скоро більшість із них буде взято в полон. А ось Україна перебуває в оборонній позиції", – зазначила вона.

За словами екстрасенса, ЗСУ підуть у наступ на окупантів у Донецькій та Луганській областях, зі звільненням Запорізької області буде дещо інший сценарій. Також Тиха попередила, що у квітні є ризик нових обстрілів.

"Варто побоюватися вихідних, на які припадає Великдень. Ситуація буде складною 16, 18, 19, 23, 25, 27 числа. У ці дні може бути обстріл біля різних церков і храмів через те, що зараз ми "виселяємо" УПЦ МП", - уточнила вона.

Тиха додала, що є небезпека для Краматорська, Нікополя, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Одеси, Полтави, Івано-Франківська, Львова, Києва та Хмельницького. Крім того, провокації можливі у Мелітополі.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.