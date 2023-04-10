Россия может устроить атаку на Пасху: экстрасенс дала прогноз и назвала города, которым грозит опасность

Россия в апреле 2023 года не прекратит атак на Украину, будут обстрелы, от которых пострадает мирное население. В то же время Киев получит важную помощь от западных союзников, что позволит ВСУ начать контрнаступление.

Об этом УНИАН заявила экстрасенс Мария Тихая. "В апреле я вижу какую-то масштабную ситуацию, связанную с обменом пленных... Сейчас оккупанты находятся в позиции защиты, но все равно очень скоро большинство из них будут взяты в плен. А вот Украина находится в оборонительной позиции", – отметила она.

По словам экстрасенса, ВСУ пойдут в наступление на оккупантов в Донецкой и Луганской областях, с освобождением Запорожской области будет несколько другой сценарий. Также Тихая предупредила что в апреле есть риск новых обстрелов.

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"Стоит опасаться выходных, на которые приходится Пасха. Ситуация будет сложной 16, 18, 19, 23, 25, 27 числа. В эти дни могут быть обстрелы возле различных церквей и храмов из-за того, что сейчас мы "выселяем" УПЦ МП", - уточнила она.

Тихая добавила, что есть опасность для Краматорска, Никополя, Запорожья, Днепра, Харькова, Одессы, Полтавы, Ивано-Франковска, Львова, Киева и Хмельницкого. Кроме того, провокации возможны в Мелитополе.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.